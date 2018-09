Call of Duty Black Ops 4 Blackout: come ottenere la Pistola a Raggi

Se siete dei giocatori storici di Black Ops, allora sicuramente conoscete la Pistola a Raggi. È piccolina, sta in una sola mano, ma è una delle armi più potenti in assoluto della serie. Poteva mai mancare in Blackout, la nuova modalità battle royale di Call of Duty: Black Ops 4 (attualmente in Beta)? Ovviamente no!

Per ottenerla, vi consigliamo di dirigervi verso il Ricovero (Asylum, in lingua originale). Nell'area sudorientale di questa location c'è un cimitero dal quale origina un gigantesco raggio blu che si dirige verso il cielo. In questo punto noterete la presenza di un gruppo di zombie e, nel bel mezzo di esso, una cassa misteriosa (mistery box). I giocatori della modalità Zombie dei precedenti Call of Duty la riconosceranno immediatamente. In Blackout, tuttavia, funziona in maniera sostanzialmente diversa. Qui non è necessario spendere i punti guadagnati per mettere le mani sul suo contenuto. Potete aprirla liberamente: al suo interno troverete sempre un'armatura di livello 3 e un'arma (spesso Titan LMG, Galil, Zweihander, Hellion Salvo ed Essex Model 07).

A questo punto veniamo all'ambita Pistola a Raggi: per ottenerla, dovrete utilizzare l'arma trovata nella mistery box e utilizzarla per eliminare gli zombie nei paraggi. Uno di essi potrebbe lasciar cadere a terra la Pistola a Raggi. Se ciò avviene, ve ne accorgerete immediatamente, poiché viene evidenziata in giallo piuttosto che in bianco. Una volta recuperata da un giocatore, non sarà più possibile ottenerla in questo punto specifico della mappa.

Come avrete sicuramente capito, l'ottenimento della Pistola a Raggi non è assicurato. Vi servirà un po' fortuna, ma i vostri forzi saranno ripagati. È un'arma molto potente ed efficace dalla lunga distanza, ottima per eliminare gli altri giocatori in maniera rapida. Stando alle segnalazioni dei giocatori, pare sia possibile ottenerla anche in altre aree con Zombie, come all'interno del Ricovero o nell'area occidentale della mappa di gioco. Noi, in ogni caso, vi consigliamo di dirigervi al Cimitero, poiché in quest'area è facile trovare altre armi di alto livello.