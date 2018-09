Call of Duty Black Ops 4: Blackout può superare il successo di Fortnite?

Le prime impressioni sulla modalità Blackout sono state così positive da attirare l'attenzione degli esperti finanziari e delle aziende del settore, una delle quali è Benchmark.

Mike Hickey ha pubblicato un rapporto sugli investitori, che è stato condiviso da CNBC, in cui annota e riconosce il fortissimo appeal iniziale di Blackout tra i giocatori. Nel rapporto, l'analista ha affermato che questo primo successo di Blackout potrebbe far preferire la modalità anche ad altri popolari titoli battle royale come Fortnite.

"La modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops IIII, attualmente in beta su PS4 ha superato di gran lunga le nostre aspettative. I numeri degli streamer sono stati sensazionali, a nostro avviso”.

“Si prevede che Blackout possa generare più di $ 500 milioni di guadagni annuali per Activision, il che consentirebbe alla modalità di prosperare”. L'analista ha poi proseguito sottolineando il paragone delle visualizzazioni dei due giochi; la beta privata Blackout ha fatto circa 400.000 spettatori su Twitch, quasi triplicando il numero totale di spettatori di Fortnite nello stesso arco di tempo. Sarà l'effetto novità?

"Riteniamo che Blackout sarà un successo dal potenziale immenso. Crediamo che il gioco sposti l'attenzione degli investitori da Fortnite, portando i battle royale a una crescita significativa". Treyarch e Activision non hanno rivelato alcun piano riguardante le microtransazioni in Blackout, ma è probabile che venga implementato, specialmente dal momento che i Call of Duty Point sono confermati anche in Black Ops 4.

Indipendentemente da ciò, Blackout non sarà gratuito (a meno che Activision non ci ripensi) e arriverà come modalità all'interno di BO4, il che significa che Activision riuscirà a racimolare almeno entrate sicure dalle vendite del gioco.

Mike Hickey non è l'unico ad aver notato le prime recensioni entusiaste di Blackout: ieri le azioni di Activision Blizzard hanno chiuso in rialzo del 7%.