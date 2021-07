Call of Duty Black Ops 4 ha la campagna o è solo multiplayer?

Call of Duty Black Ops 4 è uno dei titoli inclusi nel PlayStation Plus di luglio 2021 disponibili da oggi. Il quarto episodio della serie realizzata da Treyarch per conto di Activision è uscito originariamente su PC, PS4 e Xbox One nell'ottobre del 2018.

Il focus del titolo è incentrato prevalentemente sulla componente online, ma sapete se Call of Duty Black Ops 4 ha anche la campagna single player? In questo caso la risposta è negativa: il titolo rompe infatti con il passato per concentrarsi unicamente sulle modalità di gioco in rete, escludendo quindi la consueta campagna vista nei tre precedenti capitoli e più in generale in tutti i Call of Duty principali. Una mossa che però all'epoca non ha ottenuti i migliori consensi presso parte del pubblico, motivo per cui Activision è tornata sui suoi passi con i titoli successivi: sia il reboot di Modern Warfare del 2019 che Black Ops Cold War (quinto capitolo della specifica serie) del 2020 hanno infatti offerto ai giocatori una tradizionale modalità storia da affiancare alle partite in rete.

Black Ops 4 non è comunque povero di contenuti: oltre ad offrire una solida componente online con varie opzioni di gioco, tra le modalità troviamo la componente battle royale Blackout fino a 100 giocatori oltre all'immancabile modalità Zombie con tanto di sottotrame a fare da sfondo alle partite. L'arrivo sul PlayStation Plus di questo episodio potrebbe quindi essere la buona occasione per dargli una chance e provare qualcosa di differente dall'attuale Black Ops Cold War e da COD Warzone. Leggete inoltre anche la nostra recensione di Call of Duty Black Ops 4 per approfondire ulteriormente le vostre conoscenze ed immergervi così nelle frenetiche battaglie offerte dal gioco.