Call of Duty Black Ops 4 aveva una campagna multiplayer: tante novità da un leak

Mentre tra i giocatori c'è grande attesa per i prossimi annunci a tema Modern Warfare 2, la cui Beta inizierà a settembre, sono emersi dettagli molto interessanti in merito alla modalità storia di Call of Duty Black Ops 4.

Un utente Reddit, dopo un bel po' di ricerche, è riuscito a mettere le mani sui documenti ufficiali e sulle informazioni riguardanti la modalità Carriera di Call of Duty Black Ops 4. Si tratta della particolare campagna del titolo Activision che avrebbe dovuto proporre missioni competitive nelle quali due team composti da una coppia di giocatori si sarebbero contesi un carico. L'obiettivo delle due squadre era quello di conquistare il carico prima che abbandonasse la mappa e, una volta ottenuto il controllo, condurlo verso un luogo sicuro.

Stando alle informazioni trapelate online, la Carriera prevedeva un sistema di progressione, l'utilizzo di companion controllati dai bot, scene d'intermezzo e persino differenze sostanziali in base alla fazione selezionata per affrontare la missione. Tra i documenti vi sono anche alcune immagini, ma quella mostrata è una versione preliminare dello sparatutto che non permette di vedere nel dettaglio la modalità Carriera in azione.

