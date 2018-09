Call of Duty Black Ops 4: cancellato il primo evento 5vs5 della stagione competitiva?

Giusto ieri vi abbiamo dato conto delle voci che vorrebbero un passaggio, per il competitivo di Call of Duty: Black Ops 4, al formato 5vs5.

Voci implicitamente confermate da giocatori come CouRage e Shroud, nonché da un torneo in Germania (primo torneo ufficiale di Call of Duty) che avrebbe previsto un formato 5vs5. Ora, pare, che quel torneo, in seno al PlayStation Masters, sia stato cancellato per problemi "organizzativi".

Il PlayStation Masters si doveva tenere alla convention EGX a Berlino il prossimo 28 settembre. Il torneo doveva essere un invitational a quattro squadre, giocato ovviamente su Black Ops 4, con squadre composte da cinque giocatori invece dei canonici quattro.

Tuttavia, un tweet di un giocatore tedesco di Call of Duty di nome WJuleez suggerisce che l'evento potrebbe essere stato cancellato. Non c'è stato alcun annuncio ufficiale da parte di PlayStation sullo stato dell'evento.

In precedenza, PlayStation aveva già organizzato eventi come questo prima dell'uscita del titolo più recente del franchise di Call of Duty per aiutare a pompare hype in vista della release. I fan di Call of Duty dunque attendevano con impazienza i PlayStation Masters in quanto avrebbero dovuto fornire l'opportunità di dare una prima occhiata al “nuovo” (sempre presunto) formato competitivo 5vs5.

Sebbene non sia stato annunciato ufficialmente che il format per l'esport di Call of Duty sarà effettivamente 5vs5 i fan hanno comunque visto l'evento PlayStation Masters come un'anticipazione di ciò che potrebbe essere il nuovo ecosistema esport.

Rimaniamo in attesa di scoprire se effettivamente le voci della cancellazione verranno confermate o smentite.