Call of Duty Black Ops 4: il client della Beta si è aggiornato con la modalità Blackout

Activision e Treyarch hanno pubblicato un corposo aggiornamento di 12 GB per il client della beta di Call of Duty: Black Ops 4. Questo update, molto semplicemente, ha rimpiazzato i file della modalità multiplayer classica (testata nelle scorse settimane dai giocatori) con quelli dell'inedita battle royale.

I giocatori, naturalmente, dovranno pazientare un altro po' prima di lanciarsi in Blackout, ma in questo modo potranno arrivare preparati ai nastri di partenza. La Beta prenderà ufficialmente il via su PlayStation 4 lunedì 10 settembre alle ore 19:00, mentre gli utenti di Xbox One e PC dovranno attendere fino al medesimo orario di venerdì 14 settembre. Sulle due console la Beta sarà accessibile solo a coloro che hanno preordinato il gioco. Su PC, invece, sarà aperta a tutti i giocatori solo ed esclusivamente attraverso Battle.net.

Blackout è una novità assoluta per la serie. Si tratta di una modalità battle royale che supporta fino ad 80 giocatori in contemporanea su una vasta mappa che include 13 location ispirate alle arene multiplayer dei precedenti capitoli di Black Ops. Ci saranno, ad esempio, Nuketown Island, Firing Range, Turbine e altro ancora. I giocatori potranno utilizzare veicoli terrestri, acquatici e aerei, e dovranno persino combattere contro gli zombie.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 12 ottobre.