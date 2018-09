Call of Duty Black Ops 4: come ottenere l'accesso anticipato per la Beta di Blackout su PC

La beta di Call of Duty Black Ops 4 Blackout inizia questa sera alle 19:00 per tutti su console mentre i giocatori PC dovranno attendere le 19:00 del 15 settembre per provare la modalità Battle Royale. Ecco come ottenere l'accesso anticipato!

Leggiamo quanto scrive Blizzard su Battle.net: "Un giorno di accesso anticipato su Blizzard Battle.net è disponibile per i giocatori che hanno preacquistato Call of Duty Black Ops 4 per PC. Puoi unirti all'azione a partire dalle 19:00 del 14 settembre. La Beta Blackout aperta su PC, disponibile per tutti i possessori di un account Battle.net, inizierà alle 19:00 del 15 settembre. Il precaricamento della beta sarà disponibile da giovedì 13 settembre. La Beta Blackout terminerà alle 19:00 del 17 settembre.

Venerdì 14 settembre, i giocatori Battle.net che si collegano a uno degli streaming di Twitch.tv di Ninja, Shroud, Summit1G o TimTheTatman per un'ora tra le 19:00 e le 21:00 otterranno l'accesso anticipato alla Beta Blackout per PC sul loro account. Segui per almeno un'ora e assicurati di aver collegato il tuo account Battle.net a quello di Twitch.tv prima di iniziare. Puoi creare un account su Twitch.tv gratuitamente."

Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile dal 12 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.