Call of Duty Black Ops 4: la community ispira l'iniziativa COD Nation

#CODNATION is calling. A pochi giorni dal lancio di Call of Duty Black Ops 4, un nuovo programma celebra la passione che anima la community di Call of Duty. Oltre alla prima ondata di contenuti Black Ops 4, intitolata #CODNATION, che ha debuttato lo scorso fine settimana, nuovi clip aggiuntivi sono stati pubblicati online e altri sono in arrivo.

La campagna #CODNATION è stata ispirata dalla creatività della community di Call of Duty e incoraggia i fan a partecipare, pubblicare e condividere le loro esperienze in tutto il mondo. Per creare la serie di video, Activision ha collaborato con creatori di contenuti, streamer e celebrità che giocano a Call of Duty. Nuovi contenuti continueranno a essere pubblicati con altri video di #CODNATION in parallelo con il lancio di Call of Duty Black Ops 4 che si terrà il 12 ottobre.

“Siamo davvero fortunati ad avere una community così straordinaria che supporta Call of Duty. La community produce costantemente contenuti sorprendenti e #CODNATION celebra questa creatività”, ha dichiarato Rob Kostich, executive vice president, and general manager, Call of Duty. “L'entusiasmo dei fan per Call of Duty Black Ops 4 ha raggiunto nuove vette e il lancio del 12 ottobre è alle porte. Non vediamo l'ora di vedere quello che i nostri fan creeranno con questo gioco.”

“#CODNATION celebra l'incredibile creatività ed eccitazione condivisa attraverso il gameplay,” ha dichiarato Matt Small, vice president of global consumer marketing, Call of Duty. “L'esperienza di Black Ops 4 si basa sul divertimento condiviso e i fan di Call of Duty ci hanno ispirato a riunire questi momenti per rispecchiaro il loro entusiasmo e la loro creatività.”

Oltre alla serie di contenuti, #CODNATION coinvolge anche lo stream di lancio di beneficenza di Call of Duty Endowment con #CODNATION Challenge. Precedentemente noto come Race to Prestige, lo stream annuale riunisce una serie di personalità del mondo dei videogiochi in una maratona di gioco in stile relay. Durante i suoi nove anni di storia, la comunità di Call of Duty ha contribuito a supportare Endowment che si pone l’obiettivo di aiutare 50.000 veterani a trovare lavori di alta qualità. #CODNATION Challenge prende il via giovedì 11 ottobre, alla vigilia del lancio di Black Ops 4.

Activision ha collaborato con 72andSunny Los Angeles per la campagna e con Hecho Studios per fornire contenuti e supporto ai creators di Call of Duty di tutto il mondo per sviluppare video dedicati a Call of Duty Black Ops 4. Sviluppata da Treyarch, la serie di Call of Duty: Black Ops ha raccolto un seguito appassionato in tutta la community di fan, che hanno giocato per oltre 15 miliardi di ore in tutta la serie.