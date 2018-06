Call of Duty Black Ops 4: la componente multiplayer sarà giocabile all'E3

Activision ha inviato in questi giorni alcuni inviti a influencer e redattori della stampa internazionale per invitarli a provare il comparto multiplayer del gioco in compagnia degli sviluppatori di Treyarch.

Non è chiaro al momento se il gioco potrà essere provato esclusivamente dagli addetti ai lavori oppure anche dai visitatori sullo showfloor, il publisher non ha specificato nulla inoltre riguardo la possibile presenza in fiera di novità sulla campagna Zombie e sulla modalità Battle Royale Blackout.

Ricordiamo che Call of Duty Black Ops 4 non includerà lo Story Mode, la campagna per singolo giocatore non sarà presente, sostituita da tre diverse avventure Zombie e da Blackout, modalità molto discussa e attesa di cui ci auguriamo di scoprire nuovi dettagli alla fiera di Los Angeles.

Il nuovo episodio di Call of Duty Black Ops uscirà il 12 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, nessuna conferma riguardo il possibile debutto del gioco su Nintendo Switch. Il lancio sarà preceduto da una Beta Pubblica apparentemente in programma per il mese di agosto, con accesso anticipato per coloro che effettueranno il preordine di COD Black Ops 4.