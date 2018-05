Call of Duty Black Ops 4: confermata la beta, pubblicate le prime immagini

Dopo il reveal ufficiale del titolo, Activision e Treyarch hanno confermato che Call of Duty Black Ops 4 riceverà una Beta privata per tutti gli utenti che effettueranno il pre-order. Pubblicati anche i primi screenshot del gioco: li trovate in calce alla notizia.

Il publisher si è imitato ad annunciare l'arrivo della Beta privata, confermando che sarà disponibile per tutti coloro che effettuano il pre-order di Call of Duty Black Ops 4, senza però fornire ulteriori indicazioni sulla finestra di lancio o sui contenuti della versione di prova.

Considerando che Activision ha rinnovato la partnership con PlayStation, c'è la possibilità che la Beta privata venga pubblicata con leggero anticipo su PlayStation 4, per poi arrivare in seguito anche su Xbox One e PC. Come visto con i precedenti capitoli della serie, dunque, gli utenti potranno provare con mano il nuovo FPS di Treyarch prima che venga lanciato sul mercato il prossimo 12 ottobre.

Ricordiamo inoltre che durante il reveal ufficiale di Call of Duty Black Ops 4 sono emersi numerosi dettagli sul gioco: dal rinnovato comparto multiplayer alla modalità Zombie, passando per la nuova modalità Blackout in stile Battle Royale. Confermato inoltre il supporto 4K, HDR e il frame rate sbloccato per la versione PC del titolo.