Call of Duty: Black Ops 4 conquista anche i videogiocatori giapponesi

Dopo aver fatto registrare un record di vendite nel Regno Unito, Call of Duty: Black Ops 4 ha conquistato anche i videogiocatori giapponesi. Il titolo di Treyarch ha infatti debuttato in cima alla classifica con ben 228,775 copie vendute nel primo weekend di disponibilità nel paese del Sol Levante.

Si tratta di un risultato decisamente superiore a quelli fatti registrare in Giappone dagli ultimi capitoli della serie, ovvero WWII (168.234 copie su PS4), Infinite Warfare (105.764 copie su PS4) e Black Ops 3 (143.817 copie su PS4 e 20.899 su PS3). Completano il podio di questa settimana Super Mario Party e Assassin's Creed Odyssey. A seguire trovate la Top 10: i dati sono come al solito forniti da Media Create e fanno riferimento alla settimana compresa tra l'8 e il 14 ottobre. Tra parentesi sono indicate le copie totali.

[PS4] Call of Duty: Black Ops IIII (SIE, 10/12/18) – 228,775 (Novità) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 63,451 (206,319) [PS4] Assassin’s Creed Odyssey (Limited Edition Included) (Ubisoft, 10/05/18) – 19,037 (64,204) [PS4] Warriors Orochi 4 (Limited Editions Included) (Koei Tecmo, 09/27/18) – 13,224 (138,060) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Microsoft, 06/21/18) – 10,402 (326,018) [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – 8,767 (2,663,744) [PS4] Varnir of the Dragon Star: Ecdysis of the Dragon (Compile Heart, 10/11/18) – 8,652 (Novità) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 8,352 (1,797,018) [PS4] Marvel’s Spider-Man (Bundle Version Included) (SIE, 09/07/18) – 7,590 (286,668) [PS4] FIFA 19 (Limited Editions Included) (Electronic Arts, 09/28/18) – 5,355 (76,553)

In ambito hardware, si segnala un repentino aumento delle vendite di PlayStation 4 Pro giustificato dal recente taglio di prezzo, passato da 44.980 yen (355 euro circa) a 39.980 yen (308 euro circa). Nintendo Switch, in ogni caso, mantiene saldamente la prima posizione. Ecco a voi la classifica (tra parentesi i risultati della settimana precedente).

Nintendo Switch – 44,070 (45,762) PlayStation 4 Pro – 15,442 (2,490) PlayStation 4 – 10,030 (11,575) New 2DS LL – 4,665 (4,788) PlayStation Vita – 2,506 (2,635) New 3DS LL – 1,976 (2,073) 2DS – 305 (535) Xbox One X – 157 (747) Xbox One – 76 (242)

Cosa ne pensate di questi dati? Voi quale gioco avete acquistato durante l'ultima settimana?