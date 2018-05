Call of Duty Black Ops 4: la copertina del gioco trapela in anticipo rispetto al reveal

Oggi è il grande giorno: questa sera alle 19:00 (ora italiana) Activision presenterà ufficialmente Call of Duty Black Ops 4 con un Community Event a Los Angeles, come da tradizione però iniziano già ad arrivare le prime anticipazioni...

Questa volta è Charlie Intel a svelare in anticipo la copertina del gioco, pubblicando un poster dedicato all'apertura dei preordini che mostra chiaramente l'artwork promozionale del nuovo Call of Duty, permettendo di dare anche un primo sguardo ad alcuni personaggi che probabilmente conosceremo meglio tra pochissime ore.

Call of Duty Black Ops 4 uscirà il 12 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, per saperne di più sul nuovo sparatutto Treyarch e Activision vi invitiamo a sintonizzarvi sui nostri canali Twitch e YouTube questa sera alle 19:00 per seguire in diretta il reveal di COD Black Ops 4. Segnaliamo che nei giorni scorsi la custodia del gioco in versione Switch è comparsa sugli scaffali di GameStop USA, al momento però il publisher non ha confermato l'arrivo del titolo su questa piattaforma.