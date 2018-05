Call of Duty Black Ops 4: le custodie dell'edizione Nintendo Switch compaiono da Gamestop

Gamestop potrebbe aver rivelato per errore l'esistenza dell'edizione Nintendo Switch di Call of Duty Black Ops 4, come dimostrerebbero alcune custodie da esposizione comparse sugli scaffali di un punto vendita del noto retailer.

Come potete osservare nell'immagine in calce alla notizia, fra i "prossimi arrivi" nella sezione Nintendo Switch, sono state aggiunte le cover di Call of Duty Black Ops 4. Ovviamente potrebbe benissimo trattarsi di un errore compiuto da un commesso distratto o male informato, quindi vi invitiamo a prendere questa news come un semplice rumor.

Ricordiamo che secondo alcune recenti voci di corridoio, invece, il nuovo capitolo della serie sparatutto a opera di Treyarch includerà una modalità Battle Royale che sarà lanciata sulla console ibrida della Grande N in versione standalone. Al momento, tuttavia, non vi è alcuna dichiarazione ufficiale a riguardo. Eventualmente per saperne di più dovremo attendere l'evento di presentazione di Call of Duty Black Ops 4, previsto per giovedì 17 maggio, oppure il prossimo E3, che si terrà in quel di Los Angeles dal 12 al 15 giugno.

Nel frattempo, ricordiamo ai lettori che Treyarch ha già confermato che Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC a partire dal 12 ottobre 2018.