Call of Duty Black Ops 4: dettagli su edizioni speciali, bonus preordine e season pass

Activision e Treyarch hanno finalmente svelato tutti i dettagli sulle edizioni speciali, i bonus preordine e il season pass di Call of Duty Black Ops 4. Il titolo verrà pubblicato in due differenti edizioni Digital Deluxe e in versione fisica Pro Edition.

Le due Digital Delux Edition includeranno il gioco base, il Black Ops Pass, oggetti esclusivi bonus e un certo quantitativo di COD Points (l'esatto ammontare dipenderà dall'edizione Digital Deluxe scelta).

La Pro Edition in formato fisico includerà il gioco base, il Black Ops Pass, una custodia Steelbook esclusiva, un Pop Socket a tema Black Ops, 10 toppe basate sui vari specialisti presenti nel gioco, tre art-card a tema zombie e 1100 COD Points.

Il Black Ops Pass (ovvero il season pass), è stato definito da Activision come "un nuovo modo di approcciarsi ai contenuti post-lancio". In passato venivano pubblicati 4 pacchetti di mappe principali a distanza di diversi mesi l'uno dall'altro. Questa volta, invece, verranno messe a disposizione 12 differenti mappe a cadenza più ravvicinata, 5 mappe Zombie (1 al lancio, chiamata Classified, 4 successivamente) e 4 personaggi esclusivi per Blackout, ovvero l'inedita modalità battle royale.

Ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 12 ottobre.