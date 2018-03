Call of Duty Black Ops 4, i dettagli sul gameplay e le novità saranno svelati il 17 maggio

Dopo aver annunciato Call of Duty Black Ops 4 (in uscita il 12 ottobre),ha rivelato chepresenterà le novità del gioco il prossimo 17 maggio nel corso di uno speciale evento per la community.

Questo è quanto si legge nel comunicato stampa diffuso dal publisher: "Black Ops è tornato. Call of Duty Black Ops 4 proporrà un’esperienza di gioco completamente nuova e rivoluzionerà una delle serie più vendute nella storia di Call of Duty. Sarà lanciata in tutto il mondo venerdì 12 ottobre, per PlayStation 4, Xbox One e PC. Per i fan di Call of Duty, giovedì 17 maggio Activision e il pluripremiato sviluppatore Treyarch presenteranno la grande novità con un Evento di Anteprima per la Community."

Non ci resta dunque che attendere il mese di maggio per scoprire cosa abbia in serbo Treyarch per tutti i fan della serie Black Ops. Call of Duty Black Ops IIII uscirà il 12 ottobre 2018 su PC, PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X, nessuna conferma riguardo il lancio su Nintendo Switch.