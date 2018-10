Call of Duty Black Ops 4: è disponibile la lista completa delle mappe presenti nel gioco

Nelle ultime ore è apparsa online l'elenco definitivo delle mappe presenti nella modalità multiplayer di Call of Duty: Black Ops 4.

Al lancio dello sparattuto targato Treyarch non solo avremo l'attesissima modalità battle royale Blackout e quella Zombi, ma anche il classico PvP con ben 14 mappe, alle quali se ne aggiungerà una subito dopo l'uscita.

Ecco la lista completa delle mappe multiplayer di Call of Duty: Black Ops 4:

Mappe originali

Arsenal Contraband Frequency Gridlock Hacienda Payload Seaside Icebreaker Morocco Militia

Rifacimenti di vecchie mappe

Firing Range Jungle Slums Summit

Mappe in arrivo dopo il lancio

Nuketown

Vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 12 ottobre 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Battle.net). Per ingannare l'attesa potete dare uno sguardo ai divertenti spot della serie #CODNation, una particolare iniziativa legata alla community di Call of Duty. L'ultimo trailer del gioco, invece, ci presenta la modalità Zombi, Blackout e il multiplayer classico. I fan più accaniti possono poi leggere la serie a fumetti di Black Ops 4, disponibile gratuitamente sul sito ufficiale.