Call of Duty Black Ops 4: disponibile nuovo update, aggiunte due mappe

Activision e Treyarch hanno pubblicato un nuovo aggiornamento di Call of Duty Black Ops 4, introducendo con l'occasione due mappe multiplayer inedite. Su PlayStation 4 è inoltre disponibile la playlist Safeguard.

Gli utenti di tutte le piattaforme potranno giocare nelle due nuove mappe multiplayer Seaside Sunset e Firing Range Night, a cui si aggiungono Hardcore Nuketown, Chaos Hardpoint e Mercenary Objective Moshpit. Nella modalità Blackout, invece, sarà disponibile il coltello Bowie, l'ideale per effettuare uccisioni stealth silenziose.

Per quanto riguarda la versione PlayStation 4, gli utenti della console Sony hanno ricevuto alcuni contenuti in esclusiva temporanea. In multiplayer fa il suo debutto la nuova playlist Safeguard, dove entrambe le squadre devono scortare il proprio robot in territorio nemico, mentre si tenta di difendere la propria base. Per i giocatori di Blackout, inoltre, sono ora disponibili le missioni Zombies Origins che consentono di sbloccare Dempsey, Nikolai, Takeo e Richtofen. Infine è tornato l'evento Blightfather, con una ridotta salute di Blightfather in Solos e Duos.

Ricordiamo che Call of Duty Black Ops 4 è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.