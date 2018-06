COD Black Ops 4: i DLC non saranno acquistabili singolarmente, solo nel Black Ops Pass

Pochi giorni fa vi abbiamo illustrato le differenti edizioni di Call of Duty: Black Ops 4 e i contenuti del season pass, chiamato Black Ops Pass, che sarà disponibile all'acquisto fin dal lancio.

Il Black Ops Pass è piuttosto differente dai precedenti: in passato includeva 4 pacchetti di mappe principali (acquistabili anche singolarmente) pubblicati a distanza di diversi mesi l'uno dall'altro. Questa volta i contenuti verranno resi disponibili molto più frequentemente. Parliamo, nello specifico, di 12 mappe multiplayer, 5 livelli Zombie e 4 personaggi esclusivi per Blackout, ovvero la nuova modalità battle royale. In aggiunta a questi, i giocatori potranno aspettarsi anche eventi a tema, che andranno a rafforzare il supporto post-lancio.

Un'offerta piuttosto ricca, ma a quanto pare nessuno dei contenuti sopracitati potrà essere acquistato singolarmente. Se siete interessati, ad esempio, solamente alle mappe zombie, non potrete farle vostre a meno di non acquistare tutto il Black Ops Pass che, mentre vi scriviamo, è ancora privo di un prezzo ufficiale. Al momento risulta incluso nelle edizioni Digital Deluxe (99,99 euro), Digitale Deluxe Enhanced (129,99 euro) e Pro (119,99 euro), per cui è molto probabile che verrà venduto da solo a circa 40 euro.

Cosa ne pensate al riguardo? Ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 12 ottobre.