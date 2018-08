Call of Duty Black Ops 4: ecco la data di inizio della Beta della modalità Blackout su PC

Dopo averci informato riguardo alla versione PlayStation 4 del gioco, nella giornata odierna, Activision e Treyarch hanno annunciato la data di inizio della Beta della modalità Battle Royale Blackout di Call of Duty Black Ops 4 per PC.

La Beta della modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4, che arriverà su PlayStation 4 il 10 settembre, sarà invece giocabile dal 14 settembre dagli utenti che hanno effettuato il proprio pre-order dello sparatutto di Treyarch. A partire dal giorno seguente, il 15 settembre, tutti i giocatori registrati su Battle.net potranno mettere le mani sulla fase di test, senza la necessità di aver preordinato il gioco.

Al momento, nessuna notizia per quanto riguarda l'arrivo della Beta su Xbox One, né per quanto concerne la fine della Beta annunciata per PC e PlayStation 4.

Call of Duty Black Ops 4 sarà pubblicato il 12 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per un approfondimento sul gioco vi rimandiamo alla nostra Anteprima.