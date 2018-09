Call of Duty Black Ops 4: ecco perché non ci sarà una modalità storia nel gioco

Nel corso di una recente intervista, Dan Bunting e David Vonderhaar di Treyarch hanno svelato alcuni dettagli dietro l'assenza di una modalità storia per la prima volta nella storia di Call of Duty.

In Black Ops 4 troverete infatti solo le modalità multiplayer classiche, alle quali si aggiungono anche delle missioni da giocare in singleplayer e la modalità battle royale, Blackout. Ma perché non c'è alcuna traccia di una campagna? Ecco la risposta dei due sviluppatori:

"Lo sviluppo di un gioco è una sorta di viaggio. Abbiamo messo in pratica diverse idee. Il gioco che stavamo creando si è evoluto giorno dopo giorno, è così che funziona lo sviluppo. Non ricordo di un singolo giorno che non ha visto un importante cambiamento al prototipo. Dopotutto è per quello che esistono i prototipi. Alcune idee funzionano alla grande, altre no e sei costretto ad eliminarle. Quando hai un'idea vincente devi focalizzarti su di essa. Noi ci concentriamo sul divertimento. La nostra campagna non era all'altezza delle aspettative dei fan. Quindi abbiamo deciso di tagliarla dal prodotto finale per renderlo un titolo multiplayer."

Non è da escludere che il sempre maggiore successo di Fortnite Battaglia Reale abbia spinto Activision ad investire tutte le forze sulla creazione di una modalità battle royale, tagliando così le risorse dedicate alla campagna.

Nel frattempo la beta di Blackout è un successo su Twitch, dove ha superato di gran lunga il numero degli spettatori di Battlefield V. Vi ricordiamo infine che sulle nostre pagine potete trovare numerose guide sulle armi e sulle aree della mappa di Blackout.

Call of Duty: Black Ops 4 arriverà il prossimo 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Battle.net).