Call of Duty Black Ops 4: il primo trailer ufficiale del multiplayer

In occasione del reveal ufficiale di Call of Duty Black Ops 4, Activision e Treyarch hanno mostrato il primo trailer dedicato al comparto multiplayer del gioco. Il filmato ci permette di dare un'occhiata alle armi e al gameplay vero e proprio: lo trovate in cima alla notizia.

Il reveal ufficiale di Call of Duty: Black Ops 4 è partito con la presentazione del comparto multiplayer, mostrando un gameplay trailer in cui possiamo vedere il gioco in azione durante le partite multigiocatore. Il filmato ci permette di dare una prima occhiata alle armi, agli strumenti utilizzabili nel corso dei match, alle mappe e al ritmo delle sparatorie.

Come già sottolineato in diverse occasioni, il multiplayer di Call of Duty Black Ops 4 vuole concentrarsi sul combattimento con i "piedi per terra", abbandonando esoscheletri, propulsori, jet pack e qualsiasi altro genere di potenziamento che distolga l'attenzione dagli scontri a fuoco nudi e crudi. Stando alle parole degli sviluppatori, inoltre, è stata riposta maggior attenzione sul rinculo delle armi, feture che andrà ad impattare sulla differenziazione delle bocche da fuoco e sulle loro caratteristiche.

Ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 è previsto per il prossimo 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.