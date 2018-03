Call of Duty Black Ops 4: emergono nuovi rumor sulla possibile ambientazione

Sebbene Call of Duty Black Ops 4 non sia ancora stato annunciato, in questi giorni sul web sono comparsi numerosi rumor sul prossimo sparatuttoe persino il logo del gioco, ben in evidenza su un cappellino indossato dalla superstar NBA

Oggi, emergono alcune voci riguardo la possibile ambientazione del gioco. Secondo quanto riportato, Call of Duty Black Ops IV dovrebbe essere ambientato in un futuro contemporaneo e non troppo remoto, a differenza del predecessore Black Ops 3. In questo senso, Black Ops IIII potrebbe seguire le linee tracciate da Black Ops 2 (2020) e raccontare una storia narrata nel prossimo decennio o in quello immediatamente successivo.

In ogni caso è certo che il gioco non avrà ambientazione storica, discontandosi quindi da Call of Duty World War 2. Ricordiamo che Activision non ha ancora annunciati ufficialmente Black Ops 4, limitandosi a dichiarare che un nuovo COD è in fase di sviluppo e uscirà nel corso del prossimo autunno, il reveal potrebbe avvenire in primavera, con una presentazione in grande stile prevista per l'E3 di giugno.