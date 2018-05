Call of Duty Black Ops 4: emergono nuovi video gameplay del multiplayer

Nella giornata di ieri, Activision e Treyarch hanno ufficialmente tolto i veli a Call of Duty Black Ops 4, prossimo capitolo della celeberrima serie sparatutto.

Come ormai saprete, questo nuovo episodio mancherà di una campagna single player, e si concentrerà invece sull'offrire il comparto multiplayer online più ricco e coinvolgente mai offerto dalla serie. Grazie a due nuovi video di gameplay emersi in rete nelle scorse ore, possiamo dunque dare uno sguardo più approfondito alle partite online, scandite come da tradizione della serie da un ritmo frenetico e serrato.

Lasciandovi alla visione dei video che trovate in cima e in calce alla notizia, vi ricordiamo che Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 12 ottobre. Come anticipato dai rumor, il nuovo sparatutto sviluppato da Treyarch includerà al suo interno la modalità Battle Royale, grazie alla quale debutteranno le mappe più estese mai viste nella serie (il numero dei giocatori non è tuttavia stato ancora deciso dalla software house). Ricordiamo che la versione PC sarà disponibile in esclusiva su Battle.net, nel mentre una fase di Beta che precederà il lancio del gioco permetterà ai giocatori di provare anticipatamente il titolo con mano.