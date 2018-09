Call of Duty Black Ops 4: l'esclusività dei contenuti PS4 durerà solo 7 giorni

Con un nuovo post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Activision ha annunciato che i nuovi contenuti di Call of Duty Black Ops 4 in esclusiva temporanea su PlayStation 4 avranno una durata di soli 7 giorni, invece che di un mese come visto in Call of Duty WW2.

Dallo scorso maggio sapevamo che Activision e Sony hanno rinnovato la loro partnership per i nuovi contenuti di Call of Duty Black Ops 4 in esclusiva temporanea su PlayStation 4, senza però diffondere ulteriori informazioni sulla durata di questa esclusività.

Considerando che in Call of Duty WW2 i nuovi DLC sono stati pubblicati su PS4 con un mese di anticipo rispetto alle altre piattaforme, si dava per scontato che il periodo di esclusività dei contenuti di Call of Duty Black Ops 4 sarebbe durato a sua volta 30 giorni. Come annunciato da Activision con il nuovo post sul blog, tuttavia, abbiamo appreso che il periodo di esclusività dei DLC del nuovo Black Ops 4 durerà solo 7 giorni, e non più un mese come avveniva in precedenza.

Questo significa che tutti i contenuti giocabili in arrivo su Black Ops 4 dopo il lancio saranno disponibili sette giorni prima su PS4, inclusi nuovi specialisti e mappe, oltre a eventi stagionali. Dopo sette giorni, tutti i nuovi contenuti giocabili arriveranno anche sulle altre piattaforme.

Ricordiamo che Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile dal 12 ottobre su PS4, Xbox One e PC.