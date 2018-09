Call of Duty Black Ops 4: il gameplay di Blackout e le novità in arrivo per la Beta

La Beta di Call of Duty Black Ops 4 Blackout è ora disponibile su PlayStation 4 (da venerdì anche su PC e Xbox One) per l'occasione vi proponiamo due ore di gameplay della modalità Battle Royale del nuovo sparatutto Treyarch, giocato da RNade_ su Twitch.

Dopo aver lanciato la Beta, gli sviluppatori hanno annunciato l'arrivo di una serie di migliorie che riguarderanno gli oggetti, le armi, il menu Equip, le armature ed il fuoco nemico, queste modifiche verranno rese pubbliche tra oggi e domani su PlayStation 4 e saranno disponibili al lancio della Beta su PC Windows e Xbox One.

Altra novità interessante riguarda il Theater Mode, come segnalato da DualShockers la Beta di Blackout ha infatti confermato il ritorno di questa modalità in Call of Duty Black Ops 4: al momento la voce è infatti ben in vista nel menu principale, tuttavia non risulta attiva poichè non ancora inclusa nella versione di prova, ma sicuramente presente nel gioco completo.

Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile dal 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, PS4 Pro e PC Windows, quest'ultima versione sarà ottimizzata in collaborazione con ASUS ROG.