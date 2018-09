Call of Duty Black Ops 4: giochiamo in diretta con Blackout stasera alle 19:00

Prende il via oggi alle 19:00 la Beta di Blackout, la modalità Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4: per l'occasione saremo in diretta su Twitch per provare con mano Blackout!

A partire dalle 19:00 dunque vi aspettiamo sul nostro canale in compagnia di RNade_, che proverà la Beta su PlayStation 4. Ricordiamo che al momento la fase di test è attiva solamente sulla piattaforma Sony mentre venerdì 14 settembre andrà online anche su Xbox One e PC.

