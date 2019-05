Call of Duty Black Ops 4: il gioco nel nuovo Humble Bundle Monthly?

Call of Duty: Black Ops 4 potrebbe essere uno dei giochi parte del nuovo Humble Bundle Monthly, secondo quanto segnalato da un utente attivo su Resetera con il nickname di "BlueOdin".

Quest'ultimo ha infatti segnalato sulla nota piattaforma un interessante annuncio pubblicitario legato al servizio Humble Bundle. Quest'ultimo, volto a promuovere proprio il servizio di abbonamento, riporta infatti come protagonista un'immagine che porta impresso il logo di Call of Duty Black Ops 4. Tale elemento ha dunque spinto numerosi utenti sul forum a domandarsi se il gioco di Activision non possa essere effettivamente previsto come parte del nuovo Humble Bundle Monthly. Nel momento in cui scriviamo, tuttavia, non sono ancora disponibili conferme ufficiali in tal senso.



In attesa di saperne di più, ne approfittiamo per ricordarvi che Call of Duty: Black Ops 4 ha recentemente accolto su Playstation 4 nuovi contenuti: sulle pagine di Everyeye potete dunque trovare tutti i dettagli su Operazione Spctre Rising. Inoltre, segnaliamo che presto dovrebbero giungere novità per il celebre franchise. Activision ha infatti confermato un nuovo COD, il quale potrebbe essere annunciato in occasione dell'E3 2019. Nel corso di un recente meeting finanziario è stato infatti promesso il reveal ufficiale del nuovo capitolo di Call Of Duty entro il 30 giugno di quest'anno.