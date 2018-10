Call of Duty Black Ops 4: gli sviluppatori vorrebbero il ciclo giorno/notte in Blackout

In futuro la modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4 potrebbe aggiornarsi con la possibilità di decidere a che ora del giorno combattere.

A svelare questo particolare è stato proprio David Vonderhaar, designer del gioco, che ha parlato della possibile implementazione di questa meccanica nel corso di un'intervista:

"È davvero impossibile inserire la possibilità di decidere l'ora del giorno in Blackout? In realtà no, si tratta di una meccanica più che fattibile. Il problema è che vogliamo essere certi che, una volta sbloccata tale funzionalità nella mappa di Blackout, non vi sia un impatto sulle prestazioni di gioco. Quindi siamo assolutamente in grado di implementarlo e si tratta solo di una questione di tempo prima che arrivi. Non abbiamo alcuna intenzione di sacrificare le performance del gioco per qualcosa come l'ora del giorno. Appena riusciremo a fare in modo che non abbia un impatto sensibile sul gioco la vedrete arrivare."

È chiaro quindi come al momento questa opzione sia già pronta, ma il suo impatto sul framerate sembra essere consistente e ciò la rende al momento impraticabile. Non è comunque da escludere che in futuro possa arrivare, così come l'aumento del numero massimo di giocatori supportati.

Vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Battle.net). Sapevate che alcuni giocatori di Blackout stanno usando le emote per sbirciare dietro i vari angoli?