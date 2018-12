Call of Duty Black Ops 4: gli zombie ritornano in Blackout in versione natalizia

Dopo essere "misteriosamente" scomparsi nei giorni scorsi, gli zombie della modalità Blackout fanno il loro ritorno in Call of Duty: Black Ops 4, il fortunato sparatutto di Treyarch e Activision, che quest'anno ha deciso di concentrarsi interamente sul comparto multiplayer online e rinunciare alla classica campagna single player.

Sembra strano a dirsi, ma l'intera operazione di scomparsa e riapparizione, che aveva generato non poca curiosità fra la community del gioco, è servita solo ad "abbellire" gli zombie con un cappello a tema natalizio. Un'iniziativa certamente simpatica, ma che forse lascerà l'amaro in bocca agli utenti che si aspettavano qualcosa di più concreto.

In aggiunta, sviluppatore e publisher hanno confermato che in modalità Blackout è stato aggiunto una nuova area di spawn degli zombie, e che, a partire da venerdì 28 dicembre, i giocatori potranno guadagnare doppi punti esperienza sia in modalità Zombie che Blackout.

Ricordiamo ai lettori che Call of Duty: Black Ops 4 è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One.