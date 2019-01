Call of Duty Black Ops 4, GTA 5 e Hitman 2 tra i nuovi Deals with Gold su Xbox Store

Major Nelson annuncia i nuovi Deals with Gold della settimana 22/28 gennaio, con tante nuove offerte sui giochi per Xbox One e Xbox 360, tra cui troviamo Hitman 2, Call of Duty Black Ops 4, Call Of Cthulhu, GTA V, AereA, Ghost Recon Wildlands, Dante's Inferno e Tom Clancy’s Splinter Cell Double Agent.

I giochi contrassegnati dal simbolo Asterisco (*) sono in promozione solamente per gli abbonati Gold mentre gli altri potranno essere acquistati a prezzi ridotti anche dagli utenti Silver.

Sconti Giochi Xbox One

1000 Neverwinter Zen Add-On 25% Spotlight

1979 Revolution: Black Friday* Xbox One Game 33% DWG

2,000 Premium Tokens + 300 Bonus Add-On 25% Spotlight

2000 Neverwinter Zen Add-On 25% Spotlight

500 Neverwinter Zen Add-On 25% Spotlight

Adams Venture: Origins Xbox One Game 75% Spotlight

AereA Xbox One Game 75% Spotlight

Battle Island – Bag of Gold (550) Add-On 80% Spotlight

Battle Islands: Commanders – Exclusive Battle Over Berlin Bundle Add-On 85% Spotlight

Brawlhalla – All Legends Pack Add-On 25% Spotlight

Brawlhalla – Collectors Pack Add-On 10% Spotlight

Brawlout Deluxe Edition* Xbox One X Enhanced 50% DWG

Brawlout Standard Edition* Xbox One X Enhanced 50% DWG

Call Of Cthulhu* Xbox One X Enhanced 33% DWG

Call Of Duty: Black Ops 4 – Digital Deluxe* Xbox One X Enhanced 15% DWG

Call Of Duty: Black Ops 4* Xbox One X Enhanced 35% DWG

Defunct Xbox Play Anywhere 75% Spotlight

Demon’s Crystals* Xbox One Game 50% DWG

Dungeon Defenders II – Fated Winter Pack Add-On 50% Spotlight

Dungeon Defenders II – Frost Drake Pack Add-On 50% Spotlight

Elea – Episode 1 Xbox One X Enhanced 40% Spotlight

Fearful Symmetry & The Cursed Prince Xbox Play Anywhere 75% Spotlight

Gems of War – Lapina Avatar Pack Add-On 50% Spotlight

Gems of War – Legendary Starter Pack Add-On 30% Spotlight

Ghost Recon Wildlands – Fallen Ghosts Add-On 35% Franchise Sale

Ghostbusters* Xbox One Game 80% DWG

Grand Theft Auto V* Xbox One Game 50% DWG

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition & Megalodon Shark Card Bundle

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition & Whale Shark Card Bundle*

GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack* Add-On 35% DWG

GTA V: Criminal Enterprise Starter Pack And Great White Shark Card Bundle* Add-On 35% DWG

GTA V: Criminal Enterprise Starter Pack And Megalodon Shark Card Bundle* Add-On 35% DWG

GTA V: Criminal Enterprise Starter Pack And Whale Shark Card Bundle* Add-On 35% DWG

GTA V: Megalodon Shark Cash Card* Add-On 15% DWG

Hitman 2 Gold Edition* Xbox One X Enhanced 30% DWG

Hitman 2 Silver Edition* Xbox One X Enhanced 30% DWG

Offerte Xbox 360

Alice: Madness Returns* Backward Compatible 75% DWG

Army of Two* Backward Compatible 67% DWG

Comix Zone* Backward Compatible 50% DWG

Dante’s Inferno* Backward Compatible 67% DWG

Dead Space 2* Backward Compatible 75% DWG

Dead Space 3* Backward Compatible 75% DWG

Dead Space* Backward Compatible 75% DWG

Faery: Legends of Avalon* Backward Compatible 80% DWG

Rainbow Six Vegas Backward Compatible 67% Franchise Sale

Rainbow Six Vegas 2 Backward Compatible 67% Franchise Sale

Shadows of the Damned* Backward Compatible 75% DWG

Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter Backward Compatible 60%

Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2 Games On Demand 60%

Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier Backward Compatible 50%

Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist Backward Compatible 50%

Tom Clancy’s Splinter Cell Conviction Backward Compatible 50%

Tom Clancy’s Splinter Cell Double Agent Backward Compatible 50%

Questa è solamente una piccola parte dei nuovi Deals with Gold, per l'elenco completo vi rimandiamo al sito di Major Nelson, dove troverete altre offerte sui giochi Xbox One e Xbox 360, valide fino al 28 gennaio.