Call of Duty Black Ops 4: la guerra secondo Treyarch, Video Recensione del nuovo COD

A dodici mesi dal lancio di Call of Duty WWII la serie Activision torna sui nostri schermi, questa volta con un capitolo futuristico, quarto episodio del fortunato franchise Black Ops.

Una vera rivoluzione per la saga, Treyarch ha infatti deciso di non aggiungere una campagna single player (per la prima volta nella storia di COD) ma di enfatizzare il comparto multigiocatore, grazie alle numerose modalità multiplayer e all'aggiunta della Battle Royale (Blackout).

Dan Bunting, Co-direttore dello studio, ha affermato che entrare nel mondo dei Battle Royale ha rappresentato per il team una dura sfida che ha però portato ad ottimi risultati, come testimoniato da Alessandro Bruni nella nostra recensione di COD Black Ops 4. Altra caratteristica interessante di questo capitolo è la modalità Zombie con tre diversi archi narrativi: IX, Voyage of Despair e Zombies Blood of the Dead. Ogni campagna presenta delle ambientazioni uniche e nemici particolarmente aggressivi.

Il nuovo episodio di Call of Duty è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Se volete scoprire tutti i dettagli su questo titolo vi invitiamo a leggere la nostra Recensione di Call of Duty Black Ops 4.