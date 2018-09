Call of Duty Black Ops 4: Guida alla mappa di Blackout, zone e punti di atterraggio

La Beta di Blackout, la nuova modalità in stile Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4, è disponibile su PS4 e a breve anche su Xbox One e PC. In questa mini-guida vi parleremo delle varie zone della mappa, dei punti di atterraggio e delle varie location presenti.

Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, l'arena di Blackout è composta da 13 differenti location. Ognuna di esse è caratterizzata da un particolare tipo di terreno, con alcune zone ispirate alle classiche mappe della serie come Nuketown. Di seguito descriveremo ciascuna delle 13 zone presenti nella mappa di Blackout.

Estates

Le Estates possono essere viste nella parte superiore della mappa. Si presentano come due distinti gruppi di edifici separati da un trio di strade convergenti. Estates è anche il nome di una mappa multiplayer di medie dimensioni di Call of Duty Modern Warfare 2, quindi è possibile notare alcune somiglianze strutturali con essa.

Construction Site

Il Construction Site si trova nell'angolo in alto a sinistra della mappa. È inserito tra una strada principale e l'oceano, e include numerosi edifici da saccheggiare. Dando un'occhiata alla zona, si possono notare diverse somiglianze con le mappe Hardhat di Call of Duty Modern Warfare 2 e Collision di Call of Duty Ghosts.

Train Station

La stazione dei treni si trova a Est del Construction Site. Come si può notare nell'immagine riportata in calce, Train Station sembra essere una delle aree più piccole della mappa, sebbene si estenda in lunghezza grazie alla sua rete di binari ferroviari.

Hydro Dam

Hydro Dam presenta alcuni degli spazi interni più grandi dell'intera mappa. Questa zona è ispirata alla mappa Hydro inclusa in Call of Duty Black Ops 2.

Firing Range

Firing Range si trova al centro della mappa, e a detta degli sviluppatori ospiterà la maggior parte degli scontri a fuoco. In questa zona ci sarà infatti un'alta concentrazione di bottino, spingendo i giocatori a contendersene il controllo dalle fasi iniziali della partita.

Array

Questa zona (posizionata a ovest di Firing Range e a sud di Construction Site) è ispirata all'omonima mappa di Call of Duty Black Ops, il primo capitolo della serie.

River Town

Rivertown è una zona urbana circondata dall'acqua, caratterizzata dalla presenza di numerose strutture. Volendo trovare un collegamento con gli altri capitoli della serie, ricordiamo che nell'originale Call of Duty era presente una missione intitolata Oder River Town.

Asylum

Asylum si trova in una zona arida della mappa, a est di River Town. In quest'area non sarà affatto semplice trovare un riparo sicuro, quindi procedete sempre con cautela quando vi trovate da queste parti. Segnaliamo che Asylum era una mappa inclusa in Call of Duty: World at War.

Turbine

Data la sua posizione sulla mappa e le sue caratteristiche, Turbine è una zona che sembra ispirarsi molto da vicino all'omonima arena inclusa in Call of Duty Black Ops 2, che ricordiamo essere un parco eolico situato nello Yemen.

Fracking Tower

Fracking Tower si presenta come un'area completamente inedita, pensata per offrire una posizione molto vantaggiosa ai tiratori. Senza dubbio i cecchini faranno di tutto per contendersela, in modo da ottenere un'ottima linea di tiro dalla distanza.

Nuketown Island

Come è facile intuire dal nome, Nuketown Island è un'isola ispirata a Nuketown, una delle mappe più iconiche di Call of Duty. Questa zona si trova a ovest, e include al suo interno diversi edifici e una spiaggia circolare.

Cargo Docks

Cargo Docks è una grande raccolta di container con facile accesso per via marina e tramite una strada principale. Questa zona è ispirata all'omonima mappa di Call of Duty Black Ops 2.

Factory

Factory è un'altra area dotata di grandi spazi interni. Potrebbe essere un riferimento alla missione della fabbrica ambientata in Varsavia nell'originale Call of Duty.

Ricordiamo che la Beta di Blackout è disponibile dal 10 settembre su PlayStation 4, con arrivo previsto anche su Xbox One e PC il 14 e il 15 settembre. La versione di prova sarà accessibile su tutte le piattaforme fino di lunedì 17 settembre: ricordiamo che la Beta è aperta a tutti solo su PC, mentre su PS4 e Xbox One è riservata solo agli utenti che hanno effettuato il pre-order di Call of Duty Black Ops 4.