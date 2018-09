Call of Duty Black Ops 4: Guida alle armi della modalità Battle Royale Blackout

Dopo avervi parlato della mappa di Blackout, la nuova modalità in stile Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4, in questa mini-guida analizzeremo le varie armi disponibili e la loro rarità, cercando di capire quali sono le bocche da fuoco più adatte in ogni situazione.

Nella modalità modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4 potremo utilizzare numerose armi, ciascuna caratterizzata dai propri punti di forza. Alcune di queste si riveleranno particolarmente utili in determinate situazioni, permettendovi di avere la meglio sui nemici. Nell'attesa che il gioco completo debutti a ottobre su PS4, Xbox One e PC, di seguito elenchiamo le varie armi disponibili nella Beta di Blackout, evidenziandone le caratteristiche principali.

Maddox FRB

Un buon fucile d'assalto con un'alta velocità di fuoco e una grande riserva di munizioni. Il rinculo ridotto lo rende una scelta ideale per i nuovi giocatori, ma anche per i veterani che vogliono assestare raffiche precise.

Rampart-17

Un fucile d'assalto dalla velocità di fuoco ridotta, ma che in compenso è in grado di provocare un danno ingente agli avversari.

Swordfish

Fucila tattico adatto per gli scontri a lungo e medio raggio, caratterizzato da una buona precisione.

Spitfire

Questo mitragliatore non è molto utile per gli scontri a lungo raggio, ma nei combattimenti ravvicinati può rivelarsi letale grazie alla sua velocità di fuoco.

Mog 12

Trattandosi di un Fucile a pompa, il Mog 12 è perfetto per gli scontri ravvicinati. Per eliminare gli avversari basteranno un colpo alla testa o due colpi al corpo.

Koshka

Anche se la maggior parte dei fucili di precisione sono noti per la loro potenza, questo ha un ulteriore vantaggio: essere più veloce da usare e avere un peso leggermente inferiore rispetto agli altri.

Titan

Un'ottima mitraglietta da tenere sempre in considerazione per la sua velocità di fuoco e la grande riserva di munizione. Perfetta per i combattimenti ravvicinati.

Hellion Salvo

Trattandosi dell'unico Lanciamissili disponibile nella Beta di Blackout, Hellion Salvo si presenta come un'arma fondamentale contro i veicoli nemici.

Armi speciali, Wonder Weapon, Esplosivi

Oltre alle bocche da fuoco descritte sopra, c'è anche un'altra categoria di armi che include granate (come Frag, Molotov e Concussion), armi da mischia (come l'ascia da combattimento) e alcune pistole e mitragliette abbastanza dannose.



È importante ricordare che si possono ottenere le versioni rare di queste armi tramite le casse speciali disseminate in tutta la mappa. Queste vi daranno l'opportunità di ottenere Armi d'oro, con l'aggiunta di diversi componenti aggiuntivi che ne migliorano l'efficienza.



Inoltre, è anche possibile ottenere Wonder Weapon relative agli zombie, come vengono chiamate nella modalità Blackout. Essendo di grande utilità sia per per la potenza di fuoco che per la velocità di tiro, vi consigliamo di raccoglierle ogni volta che ne avrete la possibilità. Per farlo dovrete eliminare le orde di zombie generate casualmente sulla mappa, aprendo il forziere che si sarà materializzato nei dintorni.



Ricordiamo che la Beta di Blackout sarà disponibile fino al 17 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. L'uscita di Call of Duty Black Ops 4 è fissata invece per il 12 ottobre.