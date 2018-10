Call of Duty Black Ops 4: Guida ai migliori punti di atterraggio di Blackout

Come in tutti i Battle Royale, anche nella modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4 bisogna scegliere il punto di atterraggio in cui iniziare la partita. In questa mini-guida vi indicheremo le migliori quattro, così da aumentare le vostre probabilità di sopravvivenza nelle prime fasi del match.

Nuketown

Come si può intuire dal nome, l'isola di Nuketown è ispirata a una delle mappe più iconiche di Call of Duty. Questa zona si trova a ovest, e include al suo interno una spiaggia circolare e diversi edifici da saccheggiare. I bunker, in particolare, sono ricchi di oggetti utili e armi da raccogliere, permettendovi di migliorare il vostro equipaggiamento in dotazione. Mentre andata a caccia di loot, state sempre attenti ai possibili nemici dei dintorni, soprattutto quando entrate o uscite da un edificio.

Poligono di tiro

Il Poligono di tiro si trova al centro della mappa, presentandosi come uno dei punti di atterraggio più gettonati in assoluto. L'alta concentrazione di bottino nella zona, infatti, spingerà i giocatori a contendersene il controllo nelle fasi iniziali della partita, dando vita a intensi scontri a fuoco. Se volete catapultarvi subito nell'azione, con l'obiettivo di migliorare il vostro equipaggiamento e fare fuori qualche nemico, allora questo punti di atterraggio fa per voi.

Faro

Se non vi dispiace muovervi molto e volete evitare una buona quantità di avversari all'inizio, allora il Faro è uno dei migliori punti di atterraggio. Oltre a contenere una buona quantità di loot, all'interno della struttura si può raggiungere la cima del Faro, molto utile per analizzare l'ambiente nei dintorni e per individuare gli avversari in lontananza. Dal momento che questa zona si trova vicino al bordo del cerchio bianco, dovrete prepararvi a correre per mantenervi al suo interno.

Diga

Ispirata all'omonima arena inclusa in Call of Duty Black Ops 2, la Diga presenta alcuni degli spazi interni più grandi da esplorare. Pur trovandosi all'estremità nord-est della mappa, questo punto di atterraggio è diventato uno dei più gettonati nelle prime fasi delle partita, grazie alla possibilità di ottenere un buon bottino (vi suggeriamo di esplorare anche i due edifici a ovest della Diga). Come visto per il Poligono di tiro, non dimenticate di tenere d'occhio gli altri giocatori mentre vi avventurate alla ricerca del loot.

