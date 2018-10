Call of Duty Black Ops 4 include emote e spray utilizzabili nei match multiplayer

Come segnalato dagli utenti di Reddit, nelle partite multiplayer di Call of Duty Black Ops 4 è possibile utilizzare emote e spray, in modo simile a quanto visto in altri giochi come Overwatch. La cosa, però, ha sollevato le perplessità di alcuni giocatori.

Come potete vedere nel filmato proposto in calce alla notizia, durante i match multiplayer di Call of Duty Black Ops 4 si possono utilizzare gli spray e le emote, da sfoggiare nel corso delle partite. Anche se si tratta di funzionalità cosmetiche, alcuni giocatori hanno osservato che le emote possono essere sfruttare per facilitare l'individuazione degli avversari.

Quando un giocatore si esibisce in una danza, infatti, la visuale passa temporaneamente in terza persona, allargando il campo visivo e consentendo di sbirciare anche da dietro gli angoli, il tutto mentre siamo nascosti alla vista degli avversari. Un trucchetto già presente in altri FPS multiplayer come Destiny, che non sembra andare giù ad alcuni utenti della community di Call of Duty Black Ops 4. Cosa ne pensate?

Ricordiamo che il nuovo FPS di Treyarch sarà disponibile da domani 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Sapevate che secondo l'agenzia Nielsen Call of Duty Black Ops 4 è ancora più atteso di Red Dead Redemption 2?