Call of Duty Black Ops 4: introdotti contenuti Pay to Win nella modalità Blackout?

Secondo alcune testimonianze, i nuovi contenuti introdotti da Treyarch per la modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4 sono in realtà fortemente orientati al Pay to Win, situazione che ha causato il malcontento di alcuni esponenti della community.

Una delle più recenti patch del gioco ha aggiunto le stash di Blackjack in modalità Blackout, queste ultime però nasconderebbero un lato Pay to Win piuttosto aggressivo. Nello specifico, è il meccanismo stesso delle stash a generare malumori, i giocatori ne ricevono una all'inizio di ogni partita con la possibilità di sbloccare le armi del Mercato Nero ma solamente quelle presenti nell'inventario del giocatore. Il problema è che alcune armi, come saprete, possono essere ottenute solamente tramite le casse premio acquistabili con moneta reale.

Di fatto le stash favorirebbero quindi i giocatori che hanno pagato per ottenere più armi, e ora sarebbero liberi di utilizzarle senza troppi problemi o particolari restrizioni. Il canale Reddit ufficiale di Call of Duty è stato preso d'assalto da giocatori delusi, i quali hanno chiesto a gran voce una rimozione di questa funzionalità oppure un miglior bilanciamento della stessa.