Call of Duty: Black Ops 4 e Jump Force Beta in diretta oggi 13 ottobre

Everyeye Live stravolge il suo palinsesto del sabato pomeriggio per fare spazio a due interessanti novità: Call of Duty: Black Ops 4 e Jump Force!

A partire dalle ore 14:00, RapidNade sarà in diretta sul canale Twitch di Everyeye per giocare a Call of Duty: Black Ops 4, approdato sul mercato nella giornata di ieri con un mucchio di novità. Abbandonata la campagna single player, Treyarch propone un inedita modalità battle royale chiamata Blackout, che sembra essere stata accolta in maniera molto positiva dai giocatori. Alle ore 19:00 toccherà invece a SchiacciSempre, che giocherà alla Closed Beta di Jump Force, nuovo picchiaduro di Bandai Namco in uscita a febbraio 2019 che accoglie nel suo roster i più celebri e potenti lottatori di Weekly Shonen Jump.

Ricordiamo che le trasmissioni andranno in onda sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi per poter interagire con la redazione e gli altri spettatori in chat. Vi consigliamo, inoltre, di cliccare sul simbolo a forma di cuore in alto, così riceverete delle comode notifiche sui vostri dispositivi poco prima dell'inizio delle dirette. Vi aspettiamo, non potete assolutamente mancare!