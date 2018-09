Call of Duty Black Ops 4: un leak confermerebbe la presenza della modalità 5vs5

Dalla Beta PC di Black Ops 4 è trapelato un file che raffigurerebbe una lobby, probabilmente proprio per i match competitivi - che prevede squadre da 5vs5.

L'immagine ha avuto altri riscontri, ma secondo il leak proviene direttamente dai file di gioco nella beta del PC. L'immagine raffigura una specie di lobby con il logo di Call of Duty: Black Ops 4, il banner della Call of Duty World League, e un setup che prevede cinque giocatori per squadra.

Le sagome raffigurate sembrano, peraltro, rappresentare i vari specialisti del multiplayer di Black Ops 4. Sebbene il leak non costituisca una conferma, sembra però ormai probabile il passaggio del formato dal 4vs4 al 5vs5.

La più grande indicazione di questo nuovo “futuro” arriva anche dalla Germania: un torneo che si terrà il prossimo 28 settembre, organizzato da PlayStation, sarà un formato 5vs5. Il live streaming per la CWL Season 2019 è fissato per il 19 settembre, in diretta dagli studi di Treyarch, dove ormai sembra essere imminente un annuncio ufficiale per la modalità 5vs5.

I tornei esport di Call of Duty sono sempre stati giocati in 4vs4 ma ora il desiderio di Treyarch e Activision sembra essere quello di colmare il divario tra framework casual e quello competitivo. La prossima mossa, quindi, pare essere il passaggio al 5vs5 sia per le partite pubbliche sia per la CWL sarà la prossima mossa.