Call of Duty Black Ops 4: il level cap di Blackout è fissato a 80 e non ci sono Prestigi

Con il debutto di Call of Duty Black Ops 4 sul mercato, abbiamo appreso nuovi dettagli sul sistema di progressione proposto in Blackout. La modalità ispirata ai Battle Royale non include i prestigi, e propone attualmente un level cap fissato a 80.

Almeno per il momento, dunque, il livello massimo raggiungibile in Blackout è fissato a 80 e non sono previsti i Prestigi. Questi ultimi saranno invece presenti nel comparto multiplayer classico, consentendo ai giocatori di ottenere 10 icone speciali a tema.

Per aumentare di livello nella modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4 bisogna guadagnare nuovi Meriti, completando una serie di sfide che richiedono di eliminare gli avversari e sopravvivere il più a lungo possibile nel corso dei match. Gli 80 livello sono a loro volta suddivisi in 5 fasce: Ranger (Echelon 1-19), Frogman (Echelon 20-39), Airborne (Echelon 41-60), Seal (Echelon 61-79) e infine Battle Hardened (Echelon 80).

Sapevate che nelle partite multiplayer del nuovo FPS Treyarch si possono utilizzare emote e spray? Ricordiamo che il titolo è disponibile a partire da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC, con l'inclusione delle modalità Zombie, multigiocatore e Blackout. Per saperne di più sul gioco potete guardare la nostra Video Recensione di Call of Duty Black Ops 4.