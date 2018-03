Call of Duty Black Ops 4: il merchandising compare nei database di GameStop USA

Sappiamo cheè al lavoro sul nuovo Call of Duty , la cui uscita è prevista per la fine dell'anno, come confermato dal publisher. Oggi CharlieIntel fa sapere che il merchandising del gioco è comparso nei listini di GameStop USA.

Nello specifico, nel database di GameStop USA (non è chiaro da quale punto vendita provengano le immagini) sono comparse le voci per vari prodotti come magliette, cappellini, portachiavi e altro merchandising dedicato al gioco, non ancora annunciato ufficialmente.

Secondo gli ultimi rumor, Call of Duty Black Ops IV sarà annunciato durante la primavera, probabilmente tra metà aprile e inizio maggio, con una presentazione in grande stile prevista per l'E3 di Los Angeles. Il lancio del gioco sarebbe invece fissato come da tradizione per l'autunno, resta da vedere se la data di lancio di Red Dead Redemption 2 (26 ottobre) avrà effetti sulla data di uscita del nuovo Call of Duty, Activision potrebbe infatti anticipare il lancio a settembre o posticiparne l'uscita per non dover competere con il titolo Rockstar.