Call of Duty Black Ops 4: modalità Battle Royale gratis da oggi

A partire da oggi fino al 30 aprile, Call of Duty Black Ops 4 Blackout è disponibile gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One e PC, il client è ora disponibile per il download e sarà accessibile fino a fine mese. Per giocare è richiesto un abbonamento PlayStation Plus o Xbox LIVE Gold su PS4/Xbox One.

L’accesso gratuito a Blackout offre tutta l'intensità d’azione della modalità di gioco di Battle Royale di Black Ops 4, con la mappa Blackout originale che riunisce personaggi, location, armi ed equipaggiamenti di tutta la serie nella mappa più grande della storia del franchise, così come la nuovissima mappa Alcatraz (la mappa Alcatraz è live da oggi su PS4 con le altre piattaforme che saranno disponibili a seguire).

Durante la finestra di accesso gratuito, i fan saranno abbinati a tutti i giocatori di Blackout e potranno giocare da soli, in coppia e a quattro. Tutti i progressi fatti verranno salvati e trasferiti se i giocatori sceglieranno di passare a una versione completa del gioco.