Call of Duty Black Ops 4: la modalità Blackout gratuita dal 17 al 24 gennaio

Buone notizie per tutti coloro che fossero interessati a provare con mano la Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4: Activision e Treyarch hanno confermato che la modalità Blackout dello sparatutto sarà gratuitamente giocabile da chiunque per un'intera settimana.

Il periodo di prova gratuita inizierà giovedì 17 gennaio e si protrarrà per ben sette giorni, fino al 24 gennaio, con l'iniziativa che è da considerarsi valida sia su PC, che su console PlayStation 4 e Xbox One. In questo generoso lasso di tempo, quindi, potrete divertirvi nella modalità Battle Royale ideata dagli sviluppatori di Treyarch, e decidere in seguito se acquistare il titolo in via definitiva (per quanto probabile sia, non sappiamo se i risultati raggiunti nel periodo gratuito vengano in seguito trasferiti nel gioco completo).

Il noto analista Michael Pachter intravede ancora del potenziale inespresso nella modalità Blackout di Black Ops 4: secondo la sua opinione, Activision dovrebbe renderla free-to-play, in modo da seguire il modello vincente di Fortnite e riuscire a catturare un bacino di utenza ancor più esteso.

Ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. Proprio la modalità Blackout accoglierà numerosi cambiamenti con la nuova patch in arrivo questa settimana.