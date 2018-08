Call of Duty Black Ops 4: la modalità Blackout sarà a 100 giocatori e avrà gli Zombie?

Alla Gamescom 2018 di Colonia è stato confermato che la modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4 includerà i veicoli terrestri, acquatici e aerei. Secondo un recente rumor, la nuova variante di gioco ispirata ai Battle Royale potrebbe contare anche sulla presenza degli zombie.

Il rumor proviene da The Wew Lads, la stessa fonte che aveva anticipato con successo i contenuti inclusi nel quarto DLC di Call of Duty WW2. Di seguito elenchiamo le presunte novità emerse sulla modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4:

Cracked e Array di Black Ops 1 sono state riprodotte in alcune aree di Blackout.

Ci sono delle porte, proprio come in PUBG e Fortnite, che possono essere aperte e chiuse.

Scavengeable presenti come nella modalità Heist.

Gli zombie saranno presenti in alcune aree - come Verrückt - ma questa feature potrebbe non essere inclusa nella beta di Blackout.

A quanto pare la modalità Blackout ospiterà 100 giocatori. Questo è il numero di slot utilizzato per il test, ma non significa necessariamente che la modalità finirà per supportare effettivamente questo numero di utenti.

Cosa ne pensate di questi rumor? Ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 12 ottobre. Il 10 settembre prenderà il via su PlayStation 4 una nuova fase Beta dedicata a Blackout (i giocatori Xbox One e PC dovranno pazientare qualche giorno in più).