Call of Duty Black Ops 4: la modalità Blackout sarà giocabile dal lancio

Come confermato su Reddit da Matt Scronce di Treyarch, la modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile a partire dal lancio. La variante multiplayer in stile Battle Royale sarà giocabile per tutti da subito.

Nel caso ci fossero dubbi in proposito, dunque, il game designer di Treyarch ha chiarito che la modalità Blackout sarà disponibile dal 12 ottobre, vale a dire dallo stesso giorno in cui Call of Duty Black Ops 4 debutterà su PlayStation 4, Xbox One e PC.

La nuova modalità in stile Battle Royale è entrata in fase di sviluppo nei primi mesi del 2017, quando gli sviluppatori si sono accorti della popolarità riscossa dal genere. Oltre a inseguire il successo riscosso da titoli come Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds, però, il team è determinato a fare ancora di meglio settando nuovi standard qualitativi.

Come osservato dallo stesso Matt Scronce, del resto, "Treyarch non si sarebbe mai tuffata in questa impresa se non pensasse di poter far meglio degli altri. Abbiamo dieci anni di storia alle spalle, il miglior gunplay sulla piazza, un sistema di controllo perfetto, una libreria di contenuti vastissima a cui attingere... Non siamo preoccupati della concorrenza, vogliamo solo che Blackout sia divertente da giocare."

A questo punto non rimane che attendete ulteriori dettagli su Blackout, a partire dal numero di giocatori che potranno partecipare nelle singole partite di questa nuova modalità.