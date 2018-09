Call of Duty Black Ops 4: la modalità Blackout si mostra nel primo adrenalinico trailer

Nella giornata di oggi, Activision e Treyarch hanno finalmente mostrato il primo trailer esteso della modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, mette in mostra tutti gli aspetti che caratterizzeranno la personale Battaglia Reale di Call of Duty Black Ops 4 (che supporterà partite fino a 80 giocatori e avrà gli zombie). Le adrenaliniche e frenetiche sequenze d'azione ci permettono di dare uno sguardo più approfondito ad armi, ambientazioni, abilità, veicoli, nel mentre non mancherà neanche lo spazio per dei cameo di alcuni personaggi che fanno il loro ritorno. Nelle scorse ore è stata svelata l'ampiezza della mappa della modalità Blackout.

Lasciandovi alla visione del trailer che trovaete in apertura di notizia, ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 12 ottobre 2018. Se interessati ad un approfondimento sul nuovo capitolo della sotto-serie curata da Treyarch, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.