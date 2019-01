Call of Duty Black Ops 4 nasconde una citazione a Nintendo Switch?

Una delle nuove Emote di Call of Duty Black Ops 4, denominata Mobile Ops, è finita sotto i riflettori poichè secondo molti rappresenterebbe un curioso easter egg a tema Nintendo Switch.

L'Emote mostra un soldato impegnato a giocare con una console portatile che sembra somigliare notevolmente all'ultima piattaforma della casa di Kyoto. Secondo altri invece si tratterebbe di un design simile a quello del prototipo del GamePad Wii U.

Da notare come il gioco mostrato sullo schermo sia Dead Ops Arcade 2 Cyber's Avengening, non disponibile su Switch così come Call of Duty Black Ops 4. Che il minigioco in questione possa arrivare sulla console Nintendo in versione stand-alone, oppure si tratta solamente di un riferimento casuale?

Nei mesi scorsi Activision ha confermato di non avere piani per portare Black Ops 4 su Switch tuttavia una recente analisi di Serkan Toto parla di "maggiori investimenti da parte delle terze parti" per quanto riguarda il supporto alla piattaforma, tra i grandi publisher vengono citati Take-Two, EA e Activision... che qualcosa stia effettivamente bollendo in pentola? Lo scopriremo nei prossimi mesi.