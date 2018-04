Call of Duty Black Ops 4 non avrà la campagna single player?

Call of Duty Black Ops 4 è stato annunciato qualche settimana fa con un breve teaser trailer, tuttavia al momento ne sappiamo ancora ben poco. Secondo gli ultimi rumor emersi quest'oggi, il prossimo capitolo della serie non includerà una campagna single player.

Lo rivela Polygon: il portale videoludico afferma di essere entrato in contatto con una fonte vicina alla software house, secondo la quale il team di sviluppo avrebbe deciso di rimuovere la campagna single player dopo aver constatato di essere troppo indietro con il lavoro, decidendo così di concentrarsi sul multiplayer e sulla modalità Zombie. La fonte ha poi dichiarato che potrebbero essere proprio le varie modalità cooperative a sopperire alla mancanza del single-player. Per fare chiarezza sulla questione, la redazione di Polygon ha interpellato un portavoce di Activision che però ha risposto: "Non commentiamo rumor e speculazioni. Siamo impazienti di mostrarvi Call of Duty Black Ops 4 il 17 maggio".

Ovviamente, non avendo alcuna conferma ufficiale, al momento vi consigliamo di prendere questa notizia come un semplice rumor. Per saperne di più non possiamo fare altro che attendere il reveal del 17 maggio.

Call of Duty Black Ops 4 uscirà il 12 ottobre 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco è disponibile per il preorder su Amazon Italia.