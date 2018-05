Call of Duty Black Ops 4 non avrà il Season Pass per le mappe multigiocatore?

Secondo alcuni rumor diffusi da GamingIntel, Call of Duty Black Ops 4 potrebbe non avere alcun Season Pass per le mappe multiplayer, mantenendo però un pass specifico per la modalità Zombie, sebbene al momento non ci siano conferme a riguardo.

Al momento Activision ha annunciato solamente l'edizione Standard del gioco ma su EB Games Australia ha fatto la sua comparsa anche la Specialist Edition che include una custodia Steelbook, una statuina (il cui design non è stato reso noto), 1.100 Call of Duty Points e altri contenuti digitali non meglio specificato.

In nessun caso si fa riferimento al Season Pass e lo stesso vale per i listini di Target, Best Buy e altre catene che hanno inserito Black Ops 4 in catalogo. E' possibile che Activision abbia deciso di rinunciare al Season Pass Multiplayer, abbandonando quindi la pubblicazione di quattro Map Pack, sostituiti da mappe gratuite rese disponibili per tutti a cadenza mensile. Si parla però di un possibile Season pass perl a modalità Zombie, i cui contenuti sono ancora sconosciuti. I punti COD invece torneranno, come testimoniato dalla Specialist Edition del gioco, e con ogni probabilità verranno usati come principale fonte di monetizzazione.

Call of Duty Black Ops 4 sembra quindi candidarsi ad essere un capitolo di rottura con il passato e dopo l'abbandono della campagna single player anche il Season Pass potrebbe abdicare in favore di un supporto post lancio più dinamico e maggiormente incentrato sui contenuti gratuiti. In ogni caso, allo stato attuale si tratta solamente di rumor non confermati, vi invitiamo quindi a prendere questa notizia con le dovute precauzioni in attesa di eventuali novità in merito da parte di Activision e Treyarch.