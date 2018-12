Call of Duty Black Ops 4: la nuova stagione di contenuti parte l'11 dicembre

Activision e Treyarch annunciano una nuova stagione di contenuti per Call of Duty Black Ops 4 a partire da martedì 11 dicembre per tutti i giocatori PS4, e per altre piattaforme in seguito. Arrivano tanto nuovi contenuti, per tutte le modalità del gioco.

Una nuova Specialista - I giocatori possono riprogrammare il flusso del combattimento con Zero, una nuova Specialista che può essere utilizzata nelle modalità Multigiocatore e Blackout. Zero può distruggere e distrarre i nemici con potenti strumenti di hacking in modalità Multigiocatore, cambiando il corso della battaglia in momenti cruciali. I giocatori possono sbloccare Zero completando il livello 1 nel rinnovato Mercato Nero e iniziare subito a provare le sue nuove attrezzature e abilità.



Nuova ambientazione e aggiornamenti per Blackout - Hijacked è la nuova destinazione di Blackout, ispirata all'intensa mappa classica multigiocatore di Black Ops II. I fan possono saccheggiare lo yacht di lusso per prepararsi a uno scontro a fuoco e combattere gli avversari verso il cerchio finale. Inoltre, i giocatori possono salire su un nuovo veicolo corazzato chiamato ARAV una volta tornati sulla terraferma.



Nuovi aggiornamenti per Zombi – Nuovi elementi per Zombi, incluse le Chiamate Giornaliere, che rappresentano nuove sfide di gioco che ricompensano i giocatori di Zombi con PE bonus e Nebulium Plasma al completamento. I fan potranno controllare le barricate Zombi per ogni nuova sfida di ogni giorno per massimizzare i loro guadagni, salire di livello più velocemente e creare ancora più Elisir e Talismani per la loro prossima corsa da record.



Mercato Nero rinnovato e nuovi equipaggiamenti – Operazione Zero Assoluto porta un Mercato Nero rinnovato che consente ai giocatori di guadagnare oggetti in modi ottimizzati. Inoltre, saranno aggiunti alle armi un nuovo potente fucile d’assalto e una mitraglietta SMG, che si possono acquistare attraverso il Contrabbando semplicemente giocando. Inoltre, i fan possono collezionare nuove uniformi tattiche, accessori per la personalizzazione, nuovi personaggi da utilizzare in Blackout e speciali armi da mischia impacchettate come regali - giusto in tempo per le festività.



Nuovo evento festivo - Dopo Operazione Zero Assoluto, le vacanze arriveranno in Blackout con oggetti stagionali a tema, che si possono guadagnare come bottino, e palle di neve da poter lanciare in Blackout che consentono ai giocatori di organizzare un attacco festivo ai loro nemici.