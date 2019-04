Call of Duty Black Ops 4: ecco le nuove ricompense di Twitch Prime

Continuano le promozioni di Twitch Prime, servizio ad abbonamento gratuito per chiunque possieda un account Amazon Prime. Il nuovo pacchetto di oggetti esclusivi riguarda Call of Duty: Black Ops 4, che vi permetterà di atterrare sulla mappa della modalità Blackout con nuove mimetiche e costumi.

I contenuti del Customization Bundle sono: una mimetica applicabile su tutte le armi presenti nel gioco, una skin per il paracadute, una skin per la tuta alare e una colorazione alternativa per Ruin. È quasi inutile specificare che ogni singolo oggetto di questo pacchetto è rigorosamente viola.

Come spesso accade per le promozioni targate Twitch Prime, questo è solo il primo di una serie di contenuti extra che potranno essere sbloccati nei prossimi mesi. Il calendario della pagina relativa all'offerta mostra infatti che nel corso del mese di aprile e di maggio arriveranno altri 2 bundle, ciascuno contenente 3 oggetti esclusivi da utilizzare nel gioco.

Per poter ottenere il pacchetto in questione vi basterà semplicemente visitare la pagina dell'offerta su Twitch e collegare il vostro account Call of Duty. Come accade ormai per tutti i contenuti di Black Ops 4, al momento questi extra sono disponibili esclusivamente su PlayStation 4 e arriveranno su PC e Xbox One tra circa una settimana.

Vi ricordiamo che al momento gli utenti Twitch Prime possono ottenere anche un anno gratuito di abbonamento a Nintendo Switch Online, mentre fino a pochi giorni fa è stato possibile riscattare un pack di Apex Legends contenente un costume unico di Pathfinder e 5 loot box.